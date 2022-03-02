"Він один обрав цю війну": Макрон пояснив, чому підтримував зв'язок із Путіним

"Він один обрав цю війну": Макрон пояснив, чому підтримував зв'язок із Путіним

Франція підтримує всіх росіян, які виступають проти дій Росії в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон на тлі агресії РФ в Україні заявив про необхідність зменшення залежності його країни від російського газу.

Про це він заявив у зверненні до нації 2 березня.

Також читайте У Парижі розкрили подробиці вимог Макрона до Лукашенка

"Путін один обрав цю війну. Ми не воюємо проти Росії. Ми підтримуємо всіх росіян, які виступають проти дій Росії в Україні", — сказав французький лідер.

Макрон додав, що надає великого значення підтримці контактів як із президентами України і РФ Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Французький лідер сказав, що підтримував зв'язок із Путіним, щоб спробувати "переконати його кинути зброю", а також запобігти "розширенню конфлікту".

Нагадаємо, увечері в середу, 2 березня президент Франції Еммануель Макрон звернувся до громадян своєї країни з промовою, яку повністю присвятив розв’язаній Росією війні проти України.