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"Він один обрав цю війну": Макрон пояснив, чому підтримував зв'язок із Путіним

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"Він один обрав цю війну": Макрон пояснив, чому підтримував зв'язок із Путіним

Associated Press

Франція підтримує всіх росіян, які виступають проти дій Росії в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон на тлі агресії РФ в Україні заявив про необхідність зменшення залежності його країни від російського газу.

Про це він заявив у зверненні до нації 2 березня.

"Путін один обрав цю війну. Ми не воюємо проти Росії. Ми підтримуємо всіх росіян, які виступають проти дій Росії в Україні", — сказав французький лідер.

Макрон додав, що надає великого значення підтримці контактів як із президентами України і РФ Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Французький лідер сказав, що підтримував зв'язок із Путіним, щоб спробувати "переконати його кинути зброю", а також запобігти "розширенню конфлікту".

Нагадаємо, увечері в середу, 2 березня президент Франції Еммануель Макрон звернувся до громадян своєї країни з промовою, яку повністю присвятив розв’язаній Росією війні проти України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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