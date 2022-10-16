"Він потече, якщо притулити батарею": політолог розповів, хто "підсадив" Путіна на косметологічні процедури

Диктатор Росії Володимир Путін активно користується різними косметологічними процедурами, схильність до яких перейняв від колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який десятиліттями мав приятельські стосунки з главою Кремля.

Про це заявив російський політолог Станіслав Бєлковський в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За словами Бєлковського, схильність Путіна до процедур, які омолоджують, свідчить про явну боязнь старості.

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"Ну, на обличчі в нього (у Путіна - Ред.) різні проблеми. Оскільки ми знаємо його схильність до косметологічних процедур. Так, звісно, цього його навчив його друг – Сільвіо Берлусконі. Але зрозуміло, що всі ці ботокси й інше – явний вияв страху старості. Скажімо так, це не очевидне рішення – використовувати косметологічні різні речі, у таких обсягах у всякому разі. Здається, якщо до Володимира Володимировича притулити батарею – він потече", - сказав експерт.

Коментуючи масовані обстріли України останніми днями Бєлковський зауважив, що Путін "значною мірою має ментальне породження того самого бандитського Петербурга, у якому він був однією з головних фігур".

"Він не має інших козирів. Він і зараз нищитиме критичну інфраструктуру, щоб довести Україну до цілковитої знемоги. До того ж, як кажуть різні джерела, у Москві є певна елітна паніка щодо того, що відбувається. Ну, у частини російських еліт маски всі приросли до облич, незважаючи на ботокс. І вони все ще вірять, що Володимир Путін перемагає й переможе. Але значна частина еліт має інше розуміння ситуації. Їм хотілося б вискочити й зіскочити. Вискочити й зіскочити вже неможливо", - підсумував російський політолог.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Геннадій Гудков припустив, що у разі ядерного удару по Україні російський диктатор Володимир Путін буде змушений вирішувати, чи готовий він вчинити самогубство. На його думку, очільник Кремля не зробить цього.

Тим часом у Мережі останні пів року активно обговорюють нібито погіршення здоров'я Путіна. Так, під час одного з останніх публічних заходів у Мережі опублікували відео, на якому видно, що Путін під час візиту до Казахстану кашляв настільки сильно, що аж не міг договорити речення.

Крім того, ще навесні чимало ЗМІ писали, що Путін може мати хворобу Паркінсона або якісь інші неврологічні розлади.

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