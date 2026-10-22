Анатолій Кашпіровський

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Після смерті телевізійного псевдоцілителя та гіпнотизера Анатолія Кашпіровського довкола його статків спалахнув гучний скандал. Племінник стверджує, що вдова Кашпіровського залишила єдиного сина померлого Сергія Монтану без майна та джерел існування. Тепер родичі вимагають проведення посмертної психолого-психіатричної експертизи Кашпіровського, щоб оскаржити заповіт.

Про це пишуть російські медіа.

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Племінник покійного «цілителя» Юрій Мамаєв вимагає провести посмертну судову психолого-психіатричну експертизу. Він вважає, що психічний стан Кашпіровського в останні роки життя міг позначитися на його рішеннях щодо розподілу майна.

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Окрім цього, Мамаєв звинуватив останню дружину покійного Гулізар Чалбашову в тому, що жінка нібито позбавила сина спадщини.

«Тобто він просто піде по смітниках! Ситуація справді жахлива. Сергій розуміє, що найближчим часом він може опинитися на вулиці — у буквальному сенсі. Єдиний шлях для Серхіо веде під Бруклінський міст!» — емоційно заявив Мамаєв.

За його словами, у заповіті Кашпіровського як спадкоємицю вказано лише Чалбашову. Через це Монтана, як стверджує родич, ризикує залишитися не тільки без майна, а й без основного джерела доходу.

«Сергій може втратити не лише будинок, куплений на спільні з батьком гроші, а й основне джерело існування, оскільки вдова відмовила єдиному законному синові телецілителя в цьому праві. За запевненнями Гулізар Чалбашової, у заповіті Кашпіровського у графі «спадкоємці» зазначено лише одне ім’я, і це її ім’я«, — розповів племінник Кашпіровського.

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Окремим предметом суперечки став будинок у Каліфорнії. Мамаєв стверджує, що спочатку нерухомість належала Монтані, однак той попросив батька оформити її на себе через майбутнє розлучення та поділ майна.

Після цього, за словами племінника, Кашпіровський залишив будинок у своїй власності. Водночас гіпнотизер нібито обіцяв синові згодом знову переоформити нерухомість на нього.

Анатолій Кашпіровський із сином Сергієм Монтаною / © t.me/shot_shot

Мамаєв також заявив, що заповіт Кашпіровського змінювали 2020-го та 2022-го років. На його думку, через нинішню редакцію документа Монтана може позбутися права на рухоме та нерухоме майно батька.

Для оскарження заповіту племінник наполягає на проведенні комплексної судової психолого-психіатричної експертизи. Він вважає, що експерти повинні визначити психічний стан Кашпіровського та з’ясувати, чи усвідомлював він свої дії під час оформлення заповіту.

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Серед аргументів на користь експертизи Мамаєв називає публічні заяви покійного про можливість дистанційного лікування онкологічних захворювань, створення препарату проти COVID-19 із власної крові, а також незвичайні здібності, пов’язані з Місяцем.

Крім того, Мамаєв висловив претензії щодо Еліни Кашпіровської — доньки «телецілителя» та його останньої дружини. Дівчинка народилася 6 серпня 2025 року, коли її батькові було 86 років. Появу дитини незадовго до смерті Кашпіровського племінник назвав підозрілою та висловив сумніви щодо обставин її народження.

Нагадаємо, Кашпіровський помер на початку жовтня у віці 87 років. Офіційну причину смерті спершу не називала, проте напередодні повідомлялося про його госпіталізацію та виявлення злоякісної пухлини після невдалого самолікування. Уродженець Хмельниччини Кашпіровський став відомим наприкінці 1980-х років завдяки скандальним телевізійним «сеансам здоров’я» та дистанційному гіпнозу, які офіційна медицина визнала псевдонауковим шарлатанством.

За словами директора гіпнотизера Сергій Рудих, Кашпіровському раптово стало зле через різке падіння тиску, після чого його госпіталізували до московської лікарні, де о 6:45 ранку у чоловіка сталася зупинка серця.

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