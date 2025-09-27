“Він сміявся, а я благала зупинитися”: як побачення з Tinder закінчилося жахом

Побачення. / © Фото Григорій Жигалов

У Північній Ірландії побачення після знайомства в Tinder ледь не обернулося трагедією для студентки Софі. Дівчина пережила жорстоке сексуальне насильство та побиття.

Про це йдеться у матеріалі Мirror.

Софі вперше вступила в статеві стосунки за згодою з Фергаллом Малгрю, перш ніж чоловік вкусив її за обличчя та тіло, а також почав вчиняти з нею статеві акти без згоди. Чоловіка засудили до 22 місяців ув'язнення. Він залишатиметься в реєстрі сексуальних злочинців протягом 10 років.

Дівчина поділилася своїм досвідом та хоче заохотити інших постраждалих від сексуального насильства не мовчати, а навпаки - домагатися справедливості.

За словами Софі, вони познайомилися у Tinder. Спочатку статевий контакт був за згоду. Втім, одного вечора чоловік сказав, що “хоче зробити все по-своєму”.

“Він хотів показати мені, як йому подобається це робити, що було жорсткіше. Відразу ж він вдарив мене по обличчю та стягнув з мене одяг. Ми домовилися про стоп-слово, яке дуже швидко зникло”, - згадує дівчина.

Вона каже, що хлопець почав кусати її за обличчя, за рот і за ніс. Софі розповідає, що її кусали всюди - “у досить різних місцях, “за інтимну зону”.

“Він душив мене і тримав мою голову - поки мене не знудило. Весь цей час я казала, аби він припинив, бо мені це не подобається. Він весь час просто сміявся. Йому це здавалося смішним”, - каже потерпіла.

За словами Софі, вона була вся в синцях. Однак хлопця це зовсім не збентежило, а навпаки - тішило. Після цього він взявся до статевого акту, хоч дівчина казала, що проти.

“Це було дуже жорстоко. Він бив мене, і це було так боляче. Я кілька разів сказала, що це справді боляче, аби він припинив. Зрештою, він зупинився, бо його дратувало, що мені це не подобається. Він перевернувся на інший бік і заснув. Я почекала, поки він ще трохи засне, а потім пішла”, - розповіла вона.

Довгий час дівчина відмовлялася вірити у те, що сталося. Вона каже, знадобилося кілька місяців, щоб це по-справжньому усвідомити. Жінка звернулася до центру допомоги жертвам сексуального насильства The Rowan, фахівці якого повідомили про цей випадок поліцію.

“Сьогодні мені набагато краще. Я перебуваю в набагато кращому стані та відчуваю, що нарешті повертаюся до того, ким була. Але я все ще спілкуюся з командами психічного здоров'я та вчуся, як з цим справлятися”, - розповіла вона.

