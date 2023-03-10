Він тікав із дому, а вона показувала інтимні фото: вчителька закрутила роман з учнем

Жінка декілька разів займалася з ним сексом на задньому сидінні свого автомобіля.

В австралійському штаті Вікторія шкільна вчителька займалася сексом зі школярем.

Про це повідомляє 7News.

31-річна Моніка Оомс потрапила під суд, після того як адміністрація школи отримала два анонімних листа. Автор послання стверджував, що в серпні 2022 року жінка закрутила роман з учнем. З'ясувалося, що педагогиня зблизилася з хлопцем, якому на той момент було 16 років, коли він перебував у стані емоційної вразливості.

Вони листувалися у Мережі, а потім почали зустрічатися особисто. Оомс відправила йому свої інтимні фото і написала, що кохає його, на що той відповів взаємністю.

Крім того, жінка декілька разів займалася з ним сексом на задньому сидінні свого автомобіля. Заради зустрічей з дорослою жінкою він тікав з дому.

Оомс звинуватили у чотирьох епізодах зґвалтування малолітнього. Адвокати жінки розповіли, що в останні місяці вона перебувала у психіатричній лікарні, оскільки здійснила спробу самогубства.

Остаточний вирок Моніці Оомс буде ухвалено до кінця березня.

У США вчительку старшої школи зі штату Вісконсін засудили до трьох місяців в'язниці за неналежні стосунки з 17-річним учнем.

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