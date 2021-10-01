Він у Батумі: Саакашвілі повернувся до Грузії, де йому загрожує арешт

Він у Батумі: Саакашвілі повернувся до Грузії, де йому загрожує арешт

2 жовтня в країні мають відбутися вибори до місцевих органів влади, у яких бере участь і партія колишнього грузинського президента.

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, а нині голова виконавчого комітету Національної ради реформ України повернувся на батьківщину і наразі перебуває в Батумі.

Про це повідомила його речниця Дарина Чиж, передає "Радіо Свобода".

"На сьогодні, на цю хвилину, я можу вам сказати, що він дійсно в Батумі. За рештою подій і за тим, як все буде відбуватися, стежте за його сторінкою", – сказала вона та додала, що не може коментувати подальший розвиток подій, пов’язаний з перебуванням Саакашвілі в Грузії.

Варто зазначити, що вранці 1 жовтня у Facebook Саакашвілі оприлюднив відео, в якому повідомив, що прибув до грузинського міста Батумі, закликавши прийти на вибори, зробити свій вибір, щоб змінити владу в країні.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі заарештують, якщо він прибуде до країни. Голова грузинського уряду сказав, що "Саакашвілі заочно засуджений, і він заслуговує на в'язницю".

Його засудили заочно у червні 2018 року до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.

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