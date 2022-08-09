"Він увесь час бухий": ексдепутат Держдуми РФ розповів про постійні пиятики Медвєдєва

За його словами, саме внаслідок пиятики Медведєва і усунули з посади прем’єра у РФ.

Про це Ілля Пономарьов розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За його словами, Медведєв "важко п'є". Пиятика колишнього президента РФ почалася після його відставки 2012 року.

"Звісно, це великий талант Путіна: знайти людину, яка може відмовитися від вищої влади у країні абсолютно добровільно, клацнувши, і навіть не спробувати якось зачепитися, здати всіх своїх людей, водночас з ефемерною надією, що вона колись повернеться знову до влади. Авжеж, це дуже сильно вплинуло на нього (Медведєва - ред.) психологічно", - пояснив ексдепутат Держдуми РФ.

Пономарьов зазначив, що навіть з посади прем’єра Медведєва усунули саме через пиятику, адже його ніколи не було на робочому місці.

"І з посади прем'єра його зняли не тому, що він якось вийшов із фавору, а тому, що просто прем'єра немає. Він увесь час бухий. І треба було із цим щось робити. Поки система працювала сама собою – ну гаразд, ну немає прем'єра, але якось вона котиться за інерцією, але коли треба було вже витягувати країну з економічної проблеми, яка через усі санкції, через цю ізоляцію, – треба було просто знайти людину, яка могла б керувати. Звідси й узявся Мішустін", - пояснив ексдепутат російської Держдуми.

Нагадаємо, раніше російський політик Дмитро Медведєв опинився в епіцентрі скандалу, звинувативши Казахстан у геноциді росіян і заявивши, що Грузія має бути повністю окупована.

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