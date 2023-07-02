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“Він відчув себе господарем Росії”: з’явилися припущення про наступні дії Пригожина

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Він відчув себе господарем Росії”: з’явилися припущення про наступні дії Пригожина

Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин спробує повторити заколот, скориставшись послабленням центральної влади в Росії / Фото: ТСН.ua

Засновник ПВК “Вагнер” спробує повторити заколот за допомогою російських силових структур.

За своєю натурою ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин нагадує авантюристів часів громадянської війни у Росії. Відчувши власну силу, такі люди не зупиняються, тому в близькому майбутньому від Пригожина можна очікувати повторення заколоту.

Таку думку висловив російський соціолог, політичний експерт та публіцист Ігор Ейдман в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, Пригожин чекає, коли центральна влада РФ ще більше ослабне, щоб спробувати повторити заколот за допомогою російських силових структур.

“Відчувши силу, він відчув себе господарем Росії. Безперечно, що він захоче повторити. Не сумніваюся, що він спробує це зробити. Але інструменти, напевно, будуть інші. Скоріш за все, це вже не буде масований похід його приватної армії на Москву, таке двічі не роблять", - зауважив Ейдман.

Експерт відзначив, що за довгі роки своєї діяльності на чолі ПВК “Вагнер”, яка брала участь у багатьох російських таємних операціях, Пригожин близько зійшовся і навіть підкупив багатьох людей у силових структурах РФ, у змові з якими він і може виступити. 

"Суровікін - це верхівка айсберга, насправді таких людей багато. Цей ресурс у нього збережеться, і коли центральна влада ослабне, можливо, після чергової військової поразки, Пригожин спробує повторити. Досвід у нього вже був і він спробує зробити вдалий рімейк", - припустив Ейдман.

Раніше New York Times з посиланням на анонімних офіційних осіб США написала, що російський генерал Сергій Суровікін, ймовірно, знав про наміри Євгена Пригожина підняти повстання у РФ

Нагадаємо, російський воєнний злочинець, терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) прогнозує, що новий російський бунт може спровокувати наступна велика поразка окупантів на фронті. Відсутність покарання для бунтівників Пригожина, на його думку, закінчиться у Росії новий заколотом.

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Дата публікації
Перегляди
850
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