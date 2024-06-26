"Він відступає, коли бачить слабину": що відомо про співпрацю Путіна і Кім Чен Ина

Водночас, північнокорейський очільник вичікує: якщо у Росії будуть перспективи щодо агресивних дій та просування, він активно допомагатиме.

Якщо Росія програватиме у війні з Україною, очільник Північної Кореї Кім Чен Ин швидко зупиниться, адже диктатор відступає, якщо констатує слабкість з боку країни-партнерки.

Про це сказав колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж у коментарі "24 Каналу".

Експерт наголосив, співпраця між РФ та КНДР ні для кого не є секретом. Північна Корея постачає зброю Росії, тому, цілком імовірно, може відправити північнокорейських військових на війну проти України.

Маломуж заявив, що очільник Кремля Володимр Путін і Кім Чен Ин домовляються про те, що будуть гинути люди.

"Уже бачимо, що КНДР постачає країні-агресорці не лише боєприпаси, а й ракетні та радіолокаційні системи. Їх багато, але вони не такі ефективні – близько 40% не спрацьовують. Відповідно людський ресурс, який може бути направлений у зону бойових дій, також не буде ефективним. Однак північнокорейський очільник вичікує: якщо у Росії будуть перспективи щодо агресивних дій та просування, він активно допомагатиме", – наголосив Микола Маломуж.

Водночас, за словами експерта, якщо Росія програватиме, Кім Чен Ин швидко зупиниться.

"Я знаю його оточення. Ми неодноразово працювали по його режиму. І бачили, що він відступає, коли бачить слабину", – зазначив Маломуж.

На його думку, військові КНДР можуть "вузькими програмами" переміщуватися до України.

"Росія по секторах кидатиме їх в бій, але вони будуть "гарматним м'ясом". Це не вояки, які можуть вести повномасштабні або окремі військові операції. Тому станом на сьогодні я не думаю, що це буде велика проблема для нас. Хоча кількісно – так. Нам треба буде їх нищити конкретно, не даючи можливості десь підняти голову і направляти нові контингенти", – сказав генерал у відставці.

Нагадаємо, напередодні відбувся візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї. Тоді ж і пролунав потужний сигнал: у протистоянні зі США та їхніми союзниками через Україну, що наростає, Путін готовий кинути виклик Заходу як ніколи раніше.

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