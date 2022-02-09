ЗМІ розсекретили "приватні обіцянки" Макрона щодо України, які він дав Путіну

Йдеться, зокрема, про те, що пропозиції Макрона нібито стосувалися нейтрального статусу України, що зробить неможливим її вступ до Альянсу.
Президент Франції Еммануель Макрон, який днями мав переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, нібито дав йому "приватні обіцянки" для досягнення мирної угоди щодо України.
Про це повідомляє британське видання Daily Mail.
За даними ЗМІ, під час обіду у Москві 7 лютого Макрон зробив Путіну пропозиції, які не були узгоджені партнерами Франції по НАТО, включаючи Велику Британію. З цього приводу уряд Британії висловив "глибоке хвилювання".
Посилаючись на власні джерела, агентство пише, що через те, що французький лідер не проконсультувався з союзниками напередодні переговорів з Путіним, будь-яка угода може стати "безглуздою". Зокрема, йдеться про те, що пропозиції Макрона нібито стосувалися нейтрального статусу України, що зробить неможливим її вступ до Альянсу.
"Він робив усе по-своєму, ми не знаємо, що відбувається. Він вийшов за межі позиції НАТО. Смішно, подивимося, що з цього вийде", – заявив співрозмовник видання.
Натомість в українському МЗС запевняють, що Макрон на зустрічі з Зеленським обговорював ідеї та пропозиції, узгоджені із партнерами. "І вчора було обговорення ідей, але це не було обговорення конкретних пропозицій. Ситуації, коли нам привозяться якісь ультиматуми і залишають нас в ситуації "Приймайте це або нічого", для нас є неприпустимими, і партнери про це знають", - уточнив Дмитро Кулеба.
Як повідомляли раніше, Financial Times писалf, що французький президент Еммануель Макрон уклав з російським колегою Володимиром Путіним угоду про деескалацію на російсько-українському кордоні.
Нагадаємо, 8 лютого президент Франції Еммануель Макрон прибув до Києва для переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським. Головні тези виступів Зеленського та Макрона перед журналістами читайте тут.
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