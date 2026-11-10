«Він воює проти нас?»: Трамп влаштував перепалку з журналістом через Путіна

Трамп влаштував перепалку з журналістом / © Getty Images

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Під час брифінгу в Білому домі сталася словесна перепалка між президентом США Дональдом Трампом та одним із представників ЗМІ. Приводом для гострої реакції Трампа стало запитання про те, що Володимир Путін повністю ігнорує будь-які заклики до досягнення миру.

Про це стало відомо з брифінгу Трампа.

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«А він воює проти нас?»: Трамп зробив різку заяву щодо Путіна

Кореспондент спробував нагадати Дональду Трампу про відсутність результатів щодо встановлення миру:

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«Ви встановили для Володимира Путіна безліч кінцевих термінів за останні 22 місяці для припинення вогню, але й також для безпосередньої зустрічі з Володимиром Зеленським. Він постійно ігнорував ваші вимоги…».

Утім, Трамп вирішив не дослуховувати запитання до кінця та перервав журналіста такими словами:

«Ви кажете, що він проігнорував. А він воює проти нас у війні?».

Коли журналіст спробував аргументувати позицію та пояснити суть своєї репліки, Трамп перевів розмову на уточнення того, яку саме організацію той представляє. Почувши у відповідь назву телеканалу MS NOW, господар Білого дому одразу таврував його як фейковий ресурс.

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«MS NOW отримує найгірші рейтинги за свою історію», — заявив Трамп.

Після цього Трамп відмовився далі відповідати на запитання журналіста та вислухати його.

Дональд Трамп: останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю 60 Minutes ухилився від відповіді про те, кому він більше довіряє — Володимиру Зеленському чи Володимиру Путіну, зазначивши лише, що добре ладнає з обома.

Водночас він висловив переконання, що війна в Україні завершиться найближчим часом лише завдяки його діям. Трамп згадав про «величезну ненависть» між сторонами та нібито «велику неповагу до Росії» під час першої зустрічі Зеленського та Путіна.

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Водночас він погодився із зауваженням журналіста про те, що негативне ставлення українського президента є цілком зрозумілим через повномасштабне вторгнення РФ.

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