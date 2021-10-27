"Вийшов гратися, а знайшли мертвим на узбіччі": 7-річну дитину посеред вулиці загризла собака

Дитина вийшла погратися в саду, а додому вже не повернулась.

Семирічний хлопчик Джеймс Макніліс з Кейфера, штат Оклахома, США загинув після того, як його поранила собака, яку менш ніж місяць тому його родина знайшла покинутою на узбіччі дороги.

Про це повідомляє сайт Mirror.

Батьки хлопчика повідомили про його зникнення в поліцію 20 жовтня близько 19:20. Дитина вийшла на вулицю погратися в саду, але не повернулася додому на вечерю.

Тіло хлопчика знайшов його тато Майкл Макніліс приблизно через 15 хвилин після виклику швидкої допомоги.

За кілька тижнів до інциденту покинутого на узбіччі дороги собаку сім’я Макніліс забрала до себе. За їх словами, до рокового моменту пес змішаної породи коргі та шетландської вівчарки не виявляв жодних ознак агресії.

Офіс шерифа округу Крік і офіс судово-медичної експертизи Оклахоми розслідують напад. "За нашими попередніми даними, це справді була якась тварина", — повідомив шериф округу Крік Брет Боулінг.

mirror.co.uk

Наразі собака перебуває у службі контролю за тваринами. Чи буде проведена евтаназія поки не відомо.

Сім’я Макніліс розгублена і перебуває в шоковому стані: "Ми почуваємось самотніми і втраченими без нього, ми робимо все від нас залежне, але це просто нестерпно. Без нашого маленького хлопчика дуже боляче".

Тато семирічного Джеймса поділився своїм горем у пості Facebook: "Наш син був таким сповненим життя і світла, він збирався змінити світ. І він все ще з нами. Його світло змінить світ".

Нагадаємо, 17 вересня таке ж горе сталося і з 9-річним Френкі з Великобританії. Хлопчика загриз до смерті 45-кілограмовий тер’єр. Собаку до парку відпочинку привела подруга сім’ї. Батьки залишили дитину наодинці із псом на весь вечір, а коли повернулись - знайшли хлопчика на підлозі у крові.

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