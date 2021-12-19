"Він же Путін, хто його заразить": Пєсков не вірить, що очільник Кремля може підчепити COVID-19

"Він же Путін, хто його заразить": Пєсков не вірить, що очільник Кремля може підчепити COVID-19

У Росії про такий поворот подій "не хочуть ні думати, ні говорити".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає малоймовірним, що очільник Кремля Володимир Путін може захворіти на коронавірусну хворобу.

Про це він пишуть росЗМІ.

Відповідаючи на запитання "Ч и є якийсь план, якщо хтось заразить президента (РФ Володимира Путіна - ред.) ", сказав, що вони виключили таку можливість. "Ну, слухайте, він же Путін, хто його заразить?" - сказав Пєско і додав , що про такий поворот подій йому "не хочеться ні думати, ні говорити".

Він розповів, що весь персонал, який контактує з Путіним, дотримується карантину та необхідних правил епідеміологічної безпеки, а сам президент "як відповідальний громадянин Російської Федерації вакцинувався, потім ревакцинувався і ще взяв участь у додатковому експерименті з цією назальною вакциною".

Також він сказав, що у сі, хто має спілкування з Путіним, проходять попередній карантин або їх "особливо тестують".

Нагадаємо, 22 листопада президент Росії Володимир Путін повідомив, що повторно вакцинувався від коронавірусу. А через два дні він уточнив, що ревакцинувався від коронавірусу подвійною вакциною, другу дозу якої прийняв у вигляді порошку через ніс. Згодом у Путіна виправдалися щодо його слів про вживання "порошку-вакцини". Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Володимир Путін отримав вакцину у формі назального спрею від коронавірусу, яку чомусь назвав "порошком", насправді вона - у рідкій формі.

Читайте також: