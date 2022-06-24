"Він злочинець": Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа не повернеться до нормальних стосунків із Путіним

"Він злочинець": Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа не повернеться до нормальних стосунків із Путіним

Президентка Єврокомісії заявила, що Європа не повернеться до нормальних стосунків з кремлівським диктатором.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Путін військовий злочинець, який має заплатити за скоєне в Україні.

Про це президентка Єврокомісії сказала в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

"Путін - людина на совісті якої ця жахлива, злочинна війна. Він злочинець, і як злочинець має платити ціну, яку змусив заплатити нас. Платити за збитки, які він завдав. Відтак ми запровадили 6 пакетів санкцій, які серйозно підривають російську економіку. Глибше і глибше - чим довше вони тягнуться. Відтак для нас неможливо повернутися до нормальних стосунків із Путіним", - сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 24 червня ЄС погодив надання Україні нового пакету фінансової допомоги на суму 9 млрд євро.