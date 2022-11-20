"Він зробив те, що мав зробити": у Польщі зворушливо попрощалися із загиблим під час ракетного інциденту (фото)

У польському Пшеводові 19 листопада відбулися похорони чоловіка, який став жертвою вибуху 15 листопада на зерносушильному заводі, у день масованого ракетного обстрілу України військами РФ.

Про це повідомляє Wiadomosci.radiozet.pl.

Похоронні церемонії мали державний характер. Вони відбулися з військовими почестями. На місці була присутня почесна варта з 2-го Грубешівського розвідувального полку.

У костелі та перед храмом, де було прощання, зібралося багато жителів Пшеводова та навколишніх міст. Зокрема, на прощанні були присутні родина та родичі загиблого, Люблінський воєвода Лех Справка, радник президента Польщі професор Даріуш Дудек, представник посольства України в Польщі, Генеральний консул України в Любліні Артем Валах, який мав синьо-жовтий вінок, а також польські депутати, сенатори, представники місцевої влади й підприємства, де працював чоловік, і співробітники місцевої школи.

Син загиблого розповів, що його батько допомагав біженцям у пунктах приймання після початку повномасштабної війни в Україні. Він також сказав, що запам’ятає турботу та любов свого батька, який ставив сім’ю на перше місце.

"Він зробив те, що мав зробити. Він з'являвся там у різний час дня і ночі. Допомагав розвантажувати товари (гумдопомогу. - Ред.), організовував і забезпечував транспортом біженців і возив їх у різні місця власним транспортом", — сказав син загиблого.

Фото: Wiadomosci

Похорони другого загиблого заплановані на сьогодні, 20 листопада, о 13:00 за місцевим часом.

Ракетний інцидент у Пшеводуві

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по обʼєктах енергетичної інфраструктури. Того ж дня повідомлялося про вибухи у Польщі, а згодом стало відомо про падіння ракет. За даними польського міністра юстиції, на місці вибуху начебто виявили залишки ракети С-300, яка є на озброєнні російської та української армій.

Американські чиновники заявили, що ракета, яка впала на території Польщі, могла бути випущеною з української ППО задля збиття російської ракети.

Військовий експерт дав просте пояснення, як українська ракета ППО могла опинитися в Польщі. За його словами, якщо російську ракету, націлену на об’єкт біля кордону, намагалися збити навздогін, тобто із комплексу С-300 було випущено снаряд їй у хвіст, то після втрати цілі ракета протиповітряної оборони могла полетіти далі - в бік Польщі.

Натомість президент України Володимир Зеленський переконує, що ракета не була українською.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада наголосив, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а найімовірніше, – "нещасним випадком".

Втім, вже 18 листопада Дуда допустив, що на території Польщі можуть повторитися різного роду нещасні випадки внаслідок війни, яка точиться в Україні.

Офіційний представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявляв, що країна очікує, що результати розслідування щодо інциденту будуть оголошені вже найближчими днями.

Тим часом голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох заявив, що українським експертам нададуть доступ до місця падіння ракети на території Польщі. Крім того, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький допустив, що польські слідчі можуть приїхати до України в межах розслідування падіння ракети.

Польський дипломат у відставці Роберт Пшель запевнив, що причин, чому відносини між Варшавою і Києвом можуть постраждати через ракетний інцидент у Пшеводові, немає.

Росія традиційно заперечує, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону. Водночас Варшава не видала візи для делегації РФ, яка збиралася брати участь у сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Читайте також: