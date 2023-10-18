"Винахід Російської Федерації викреслено": прем'єри України та Румунії зробили спільну заяву

Український уряд відмовляється від терміну "молдовська мова". Відтепер державною мовою Молдови визнано румунську.

Про це прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив під час спільної пресконференції з прем'єром України Денисом Шмигалем.

18 жовтня у спільній заяві прем’єр-міністри наголосили, що український уряд "розв'язав питання штучного розмежування між румунською та "молдовською" мовами".

За їхніми словами, відтепер існує лише одна офіційна мова — румунська.

"Я вважаю, що цим рішенням уряду цей винахід російської федерації був викреслений", — заявив Чолаку.

Він також подякував Шмигалю за визнання "неіснування так званої молдовської мови".

Нагадаємо, 2 березня 2023 року в Молдові голосували за проєкт, який передбачає відмову від назви "молдовська мова" на користь "румунської". Тоді в парламенті сталася справжня бійка між депутатами під час голосування.

А вже 16 березня парламент Молдови все ж ухвалив рішення щодо перейменування державної мови з молдовської на румунську.

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