Винахід, що дарує надію: канадські науковці створили "універсальні" донорські легені

Цей метод експериментальний, його лікарі застосували вперше.

Винахід, що дарує надію – у Канаді з'явились "універсальні" донорські легені.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 18 лютого.

Вчені з Університету Торонто створили орган, який можна пересадити пацієнтам із будь-якою групою крові. Ефекту досягнули завдяки людським ферментам – легені помістили у спеціальний апарат, який насичив їх необхідними сполуками. Цей метод експериментальний, його лікарі застосували вперше, хоча й взяли за основу всі попередні дослідження в цій галузі.

Науковці сподіваються, що в майбутньому технологія допоможе в пересадці не лише легень, але й інших органів. Проте спочатку слід провести клінічні дослідження – перші з них заплановані на наступний рік.

Читайте також: