Винахідник Nutella помер у віці 97 років – фото

В Італії помер винахідник Nutella Франческо Рівелла.

Про це повідомляє Need To Know.

Хімік компанії Ferrero пішов із життя у віці 97 років у п'ятницю, 14 лютого.

Він помер за декілька днів до десятої річниці смерті засновника компанії Ferrero Мікеле Ферреро.

Італійські ЗМІ називають Рівеллу "батьком Нутелли", він допоміг створити найвідоміший у світі фундуковий спред.

Він народився в Барбареско і почав працювати в Ferrero 1952 року, ще до того, як компанія стала багатонаціональною. Тоді йому було 25 років, і він щойно отримав ступінь з броматологічної хімії в Турині.

Рівелла працював у "хімічній кімнаті" Ferrero, де народилися деякі з найбільш знакових творінь бренду. Він був частиною команди, відповідальної за вивчення сировини для розроблення нових продуктів. Вони змішували, очищали та дегустували інгредієнти в пошуках ідеальних смаків.

За свою довгу кар'єру Рівелла став старшим менеджером у компанії. Він був правою рукою Мікеле Ферреро, і вони тісно співпрацювали.

Франческо Рівелла / Фото: Jam Press

Рівелла був другом італійсько-єврейського письменника, хіміка, який пережив Голокост, Прімо Леві. Він також був президентом Ордену хіміків П'ємонту.

Після виходу на пенсію він жив в Альбі, де присвятив себе фруктовому господарству і традиційній грі в м'яч паллапуньо.

Рівелла був вдівцем, але залишив після себе трьох синів, доньку та сімох онуків.

Прощання відбулося 17 лютого в Альбі, де він жив, а поховали Франческо в Барбареско.

