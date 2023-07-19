Винищувачі F-16 для України: 30 євродепутатів звернулися до лідерів країн ЄС

Без сучасних винищувачів військова допомога, яку Захід надав Україні, "може не досягти повного потенціалу".

У середу, 19 липня, три десятки депутатів Європейського парламенту надіслали очільникам держав-членів ЄС звернення із закликом якнайшвидше передати Україні винищувачі четвертого покоління F-16.

Текст цього листа опублікував у Twitter депутат Європарламенту від Чехії Томаш Здеховський, який був ініціатором цього звернення.

"Надання Україні цих високотехнологічних винищувачів значно посилить її протиповітряну оборону, гарантує кращий захист цивільного населення й стримуватиме подальшу агресію", – йдеться у зверненні.

Євродепутати наголосили, що ці винищувачі необхідні для "зміцнення оборони й наступальних спроможностей України", без F-16 вся інша військова допомога, яку Захід надав Україні, "може не досягти повного потенціалу".

Нагадаємо, Україна та 11 країн-партнерів нещодавно підписали меморандум про навчання українських пілотів на F-16. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримає західні винищувачі F-16 наступного року.

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