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Винищувачі F-16 для України: прем’єр Нідерландів згадав про умови

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Винищувачі F-16 для України: прем’єр Нідерландів згадав про умови

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі 20 серпня / Фото: Сайт президента України

Нідерландський прем'єр Марк Рютте уточнив, що до постачання увійдуть літаки, які, крім його країни, надасть Данія.

Винищувачі F-16 будуть передані Повітряним силам України після виконання необхідних умов. 

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським в неділю, 20 серпня, уточнивши, що до постачання увійдуть літаки, які, крім його країни, надасть Данія.

Він нагадав, що в травні цього року Нідерланди оголосили  про готовність навчати українських пілотів на F-16, але при цьому наголосив, що неможливо проводити навчання за відсутності самих винищувачів.

 "Для навчання потрібна доставка літаків. Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такого передавання", - заявив Рютте.

Він також зазначив, що навчання українських пілотів уже почалося, але повноцінний процес підготовки триватиме ще багато місяців, перш ніж винищувачі F-16 зможуть повноцінно ввести в дію.

Постачання винищувачів Марк Рютте назвав “наступним і довгостроковим кроком підтримки України”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Зеленський домовився про літаки F-16 для України з Нідерландами"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що ЗСУ отримають 42 літаки F-16. Винищувачі будуть надані Україні після тренування українських пілотів та інженерів. 

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Дата публікації
Перегляди
641
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