Винищувачі Gripen для України: дозволу Швеції може бути недостатньо — заступник голови ОП

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга припустив, що для передавання шведських літаків Grippen може бути потрібен дозвіл США та інших союзників.

Таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону.

"Мені здається, що потрібен [дозвіл США]. Тому що навіть в таких літаках як Gripen є певні складові (і ми знаємо, який відсоток), які вимагають згоди інших союзників. Завжди це — процес. І ми власне перебуваємо в такому процесі", - наголосив він.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, під час перебування з робочим візитом у Швеції президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків Grippen. Окрім того, у найближчі два дні український лідер проведе переговори з партнерами з кількох країн щодо посилення українського неба.

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