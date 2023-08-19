Винищувачі Gripen для України: дозволу Швеції може бути недостатньо — заступник голови ОП

Передавання шведських літаків на озброєння ЗСУ, ймовірно, потребуватиме згоди інших союзників.
Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга припустив, що для передавання шведських літаків Grippen може бути потрібен дозвіл США та інших союзників.
Таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону.
"Мені здається, що потрібен [дозвіл США]. Тому що навіть в таких літаках як Gripen є певні складові (і ми знаємо, який відсоток), які вимагають згоди інших союзників. Завжди це — процес. І ми власне перебуваємо в такому процесі", - наголосив він.
Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, під час перебування з робочим візитом у Швеції президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків Grippen. Окрім того, у найближчі два дні український лідер проведе переговори з партнерами з кількох країн щодо посилення українського неба.
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