Винищувачі Gripen для України: міністр оборони Швеції зробив обнадійливу заяву

Голова швецького оборонного відомства Пал Йонсон заявив, що Швеція не виключає можливості відправки в Україну своїх винищувачів Gripen. Проте поки що обговорення цього рішення тривають.

Про це пише Kyiv Independent.

"Обговорення тривають, і вони відбуваються в рамках коаліції винищувачів", - сказав Йонсон.

Швеція приєдналася до ініціативи країн-союзників, яка має на меті допомогти Україні отримати американські винищувачі F-16 та навчити пілотів.

Голова Міноборони Швеції зазначив, що Європа має "компенсувати" зменшення підтримки України та посилити свою військову допомогу. За його словами в Європі це розуміють, тому вже спостерігаються позитивні зрушення в оборонній промисловості. Йонсон повідомив, що Швеція інвестує кошти у виробництво 155-мм снарядів для України, а також долучилася до кількох міжнародних ініціатив щодо збільшення виробництва боєприпасів.

Голова оборонного відомства навів у приклад норвезько-фінського виробника боєприпасів Nammo. Заводи цієї компанії, які розташовані у Швеції, вже подвоїли обсяги свого виробництва.

Нагадаємо, що відомо про швецький винищувач Gripen. Відомо, що він менш вибагливий до злітно-посадкових смуг і може базуватися навіть на автомобільних шляхах.

Читайте провідні новини дня: