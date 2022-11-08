Винищувачі НАТО 5 разів за тиждень підіймали через літаки РФ, які порушували повітряний простір

Минулого тижня винищувачі НАТО п'ять разів піднімалися, щоб ідентифікувати російські літаки, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомляє Delfi.

"Міністерство національної оборони Литви повідомило в понеділок, що минулого тижня п'ять разів піднімали винищувачі НАТО, щоб ідентифікувати та супроводжувати російські військові літаки, що летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.

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Так, 24 жовтня винищувачі, дислоковані в рамках місії повітряного патрулювання НАТО, ідентифікували Іл-20, який летів у міжнародному повітряному просторі з материкової Росії до Калінінграда. Наступного дня літаки НАТО ідентифікували ще один Іл-20 і два винищувачі СУ-27.

Крім того, 28 жовтня літаки НАТО супроводжували російський Іл-20, який летів у міжнародному космосі з Калінінграда на материкову частину Росії. Того ж дня літаки Альянсу розпізнали ще два російські винищувачі СУ-27, які летіли в міжнародному повітряному просторі з Калінінграда. Потім вони повернулися до Калінінграда.

"Більшість російських літаків літали з увімкненими бортовими транспондерами, без планів польоту, причому деякі з них підтримували зв’язок з регіональним центром управління польотами, а інші – ні", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Іспанії заявили, що відправлять 14 своїх винищувачів для зміцнення східного флангу НАТО в рамках стратегії "реагування і стримування". Зокрема, літаки разом з військовими будуть перекинуті до Болгарії та Румунії.

Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо, що російські літаки два дні поспіль підлітали до кордонів Польщі. Для перехоплення ворожих літаків екстрено здіймали і талійські винищувачі, які залучені в місії з повітряного патрулювання Польщі.

Ще раніше, 5 жовтня, повідомлялося про 4 російські військові літаки, які були зафіксовані в авіапросторах Польщі та Швеції.

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