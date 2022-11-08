Винищувачі НАТО 5 разів за тиждень підіймали через літаки РФ, які порушували повітряний простір

Винищувачі НАТО підіймали над Балтійським морем.
Минулого тижня винищувачі НАТО п'ять разів піднімалися, щоб ідентифікувати російські літаки, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.
Про це повідомляє Delfi.
"Міністерство національної оборони Литви повідомило в понеділок, що минулого тижня п'ять разів піднімали винищувачі НАТО, щоб ідентифікувати та супроводжувати російські військові літаки, що летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.
Так, 24 жовтня винищувачі, дислоковані в рамках місії повітряного патрулювання НАТО, ідентифікували Іл-20, який летів у міжнародному повітряному просторі з материкової Росії до Калінінграда. Наступного дня літаки НАТО ідентифікували ще один Іл-20 і два винищувачі СУ-27.
Крім того, 28 жовтня літаки НАТО супроводжували російський Іл-20, який летів у міжнародному космосі з Калінінграда на материкову частину Росії. Того ж дня літаки Альянсу розпізнали ще два російські винищувачі СУ-27, які летіли в міжнародному повітряному просторі з Калінінграда. Потім вони повернулися до Калінінграда.
"Більшість російських літаків літали з увімкненими бортовими транспондерами, без планів польоту, причому деякі з них підтримували зв’язок з регіональним центром управління польотами, а інші – ні", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Іспанії заявили, що відправлять 14 своїх винищувачів для зміцнення східного флангу НАТО в рамках стратегії "реагування і стримування". Зокрема, літаки разом з військовими будуть перекинуті до Болгарії та Румунії.
Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо, що російські літаки два дні поспіль підлітали до кордонів Польщі. Для перехоплення ворожих літаків екстрено здіймали італійські винищувачі, які залучені в місії з повітряного патрулювання Польщі.
Ще раніше, 5 жовтня, повідомлялося про 4 російські військові літаки, які були зафіксовані в авіапросторах Польщі та Швеції.
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