Винищувачі НАТО двічі за тиждень підіймалися в повітря для супроводу літаків Росії

Місія Балтійського повітряного патрулювання Альянсу здійснюється з баз у Литві та Естонії.

Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО за минулий тиждень та 2 січня двічі підіймалися у повітря та супроводжували чотири російські військові літаки

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

Згідно з інформацією, винищувачі, які виконують функції повітряної поліції НАТО у країнах Балтії, підіймалися у повітря для виявлення та супроводу літаків, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Так, 27 грудня сили Альянсу виявили та супроводжували російський літак Іл-20, щопрямував з основної частиниРосії до Калінінградської області. Також були зафіксовані і супроводжені два російські літаки Су-27, що вилетіли з Калінінградської області та повернулися назад.

Наступного дня, 28 грудня, було впізнано і супроводжено два російські літаки Су-30. Обидва повітряні судна пролітали через міжнародний повітряний простір з основної частини Росії до Калінінградської області.

У литовському Міноборони також уточнили, що 27 грудня російські Су-27 летіли з вимкненими транспондерами, без планів польоту і без зв'язку з диспетчерами Регіонального центру управління польотами. В інших випадках літаки прямували з вимкненими транспондерами, без планів польоту, проте підтримували радіозв'язок із диспетчерами центру.

Зауважимо, що місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві та Естонії.

Нагадаємо, 30 грудня 2022 року стало відомо, що два китайських і шість російських військових літаків увійшли до зони ППО Південної Кореї. Військові цієї держави у відповідь підняли в повітря винищувачі.

А в листопаді два російські винищувачі ледь не зачепили кораблі НАТО в Балтійському морі, пролетівши на наднизькій висоті у 90 м. На застережливе повідомлення сил Альянсу пілоти російських літаків не відреагували.

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