Винищувачі НАТО перехопили нерозпізнаний літак у небі над Балтією

Італійські винищувачі Eurofighter Typhoon, які базуються в Литві, перехопили нерозпізнаний літак у повітряному просторі країн Балтії.

Про це повідомило Міністерство оборони Італії, пише "ЄП".

Зазначається, що літаки отримали наказ із центру спостереження НАТО в Німеччині, а після цього вилетіли з бази Шяуляй на півночі Литви. Наразі в італійському оборонному відомстві не надали жодних подробиць щодо інциденту. Зокрема про те, який саме це був літак.

Слід зауважити, що Італія перебрала на себе командування повітряною місією НАТО в Балтії у серпні. Це вже дев'ятий раз, коли країна очолює повітряну місію.

Нагадаємо, раніше біля кордонів Латвії помітили російські винищувачі. Німецькі та шведські літаки піднялися для перехоплення. Відомо, що на російських винищувачах були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити, тому вони були змушені піднятися для перехоплення.

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