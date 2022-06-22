Винищувачі НАТО за тиждень п'ять разів підіймалися в повітря через російські літаки

Винищувачі НАТО за тиждень п'ять разів підіймалися в повітря через російські літаки

Минулого тижні винищувачі повітряної поліції НАТО 8 разів патрулювали вздовж Балтійського повітряного кордону з Російською Федерацією та Білоруссю. В п'яти випадках вони супроводжували російські військові літаки у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Від 13 до 19 червня був ідентифікований та супроводжувався авіапатрулем НАТО російський літак повітряного спостереження та аерофотозйомки Ан-30. Він здійснив три польоти з Калінінградської області на материкову частину РФ і назад.

Окрім цього, як повідомили в Міністерстві оборони Литви, також винищувачі Альянсу супроводжували Іл-20 радіоелектронної розвідки РФ.

Цей літак 16 червня здійснив переліт з материкової частини Росії у Калінінградську область, а 18 червня у зворотному напрямку.

Зазначається, що 16 червня Іл-20 летів із вимкненим транспондером, без плану польоту, але підтримував зв'язок з регіональним центром управління польотами.

До слова, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві та Естонії.

Нагадаємо, у Кремлі погрожують Литві та її громадянам через транспортну блокаду санкційних товарів у Калінінградській області.

Читайте також: