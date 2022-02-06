"Голого вбивцю", який застрелив чотирьох людей у США, засудили до довічного ув'язнення

"Голого вбивцю", який застрелив чотирьох людей у США, засудили до довічного ув'язнення

У 2018 році Рейнкінг в одній лише зеленій куртці з гвинтівки розстріляв чотирьох людей віком до 30 років.

Американця Тревіса Рейнкінга, який застрелив чотирьох людей у ​​2018 році, засудили до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що напередодні присяжні заслухали родичів загиблих і визнали 33-річного Рейнкінга винним за всіма 16 пунктами звинувачення, зокрема у вбивстві першого ступеня.

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Водночас суддя кримінального суду округу Девідсон, штат Теннессі, Марк Фішберн ухвалив вирок лише за одним пунктом звинувачення у вбивстві, а рішення щодо інших звинувачень служитель Феміди оголосить у травні.

Нагадаємо, що 22 квітня 2018 року Рейнкінг, одягнений в одну лише зелену куртку, приїхав до ресторану "Waffle House" ("Вафельний дім") в Нашвіллі, вийшов з пікапа з гвинтівкою і смертельно поранив двох людей, які перебували на вулиці, зокрема 29-річного співробітника закладу Тауріана Сандерліна і 20-річного клієнта Джо Переса.

Після цього зловмисник увійшов до закладу і продовжив стрілянину, завдавши вогнепальних поранень 23-річному студенту і реперу-початківцю Акілі ДаСільві та 21-річній випускниці коледжу ДеЕбоні Гроувс. Потерпілі загинули від отриманих травм.

Згодом один із відвідувачів закладу, який сидів з другом за стійкою, вирвав зброю з рук Рейнкінга, після чого останній пішки втік з місця злочину.

Звинувачення вимагало довічного ув'язнення без права дострокового звільнення, описувавши Рейнкінга як масового вбивцю, чиї кулі все ще розривають життя родичів загиблих.

Сторона захисту ж закликала присяжних відкинути емоції та взяти до уваги серйозне психічне захворювання та оману, яка, за їхніми словами, не дозволила Рейнкінгу зрозуміти протиправність своїх дій.

За рік до стрілянини зловмисника також затримували за спробу увірватися до Білого дому для зустрічі з Дональдом Трампом, який тоді був президентом США. Раніше він також стверджував, що за ним стежить співачка Тейлор Свіфт. Окрім того, Рейнкінг отримував попередження за плавання голим у публічному басейні.

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