Виняток - похорони близьких родичів: посольство Латвії зупинило видавання віз росіянам

Посольство Латвії у Росії зупинило на невизначений термін видавання всіх віз для громадян РФ.
Однак, як зазначається, є виняток - похорони близького родича. Причини призупинння прийому заяв на отримання віз для росіян у посольстві не повідомляються.
Про це йдеться на офіційній сторінці дипломатичного представництва Латвії у Росії у Twitter.
"Посольством Латвії в Росії на невизначений термін призупинено прийом заяв на отримання віз для громадян Російської Федерації, крім участі в похороні близького родича", - сказано у повідомленні посольства.
Нагадаємо, російський монополіст "Газпром" припинив постачання газу до Латвії. У компанії таке рішення пояснили, що нібито виявлені порушення умов відбору газу. У Латвії відреагували та зауважили, що уже давно не розраховують на Рф і що роблять пріоритетними потоки з Клайпедського термінала. В уряді працюють і над іншими напрямками постачання газу.
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