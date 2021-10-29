Випадково помстився не тому: уродженець Луганська в Росії переплутав свою жертву і вбив невинного

Випадково помстився не тому: уродженець Луганська в Росії переплутав свою жертву і вбив невинного

Вбитий чоловік виявився ніяк не причетним до сім’ї хлопця

У російському місті Дубна уродженець Луганська Леонід Василенко застрелив незнайомого чоловіка, переплутавши його з вбивцю свого брата.

Про це повідомив Telegram-канал Baza, опублікувавши фото з місця затримання стрілка.

Пізніше представник Головного слідчого управління СК у Московській області Ольга Врадій повідомила деталі справи.

"За даними слідства, 29 жовтня поблизу вулиці Жуківської міста Дубни було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. За гарячими слідами вдалося встановити та затримати підозрюваного, причетного до скоєння злочину", — повідомила Врадій.

Як відомо, кілька років тому брата Василенка вбили. Тоді винного у злочині відправили за ґрати. Проте 25 річний хлопець не зміг змиритись з утратою і почав готувати план помсти.

Нещодавно Василенко дізнався, що вбивця його брата вже на волі і живе в місті Дубна. Тоді хлопець вирішив вистежити чоловіка і розправитись з ним.

Василенко озброївся переробленим пістолетом Макарова і чекав на жертву біля гуртожитку, де нібито проживав вбивця брата. Коли з будівлі вийшов 36-річний будівельник Турлан Шахбанов, підозрюваний розстріляв у його прямо в обличчя. Від поранень постраждалий помер на місці.

Самого стрільця було затримано одразу неподалік місця злочину. Незабаром з'ясувалося, що Шахбанов, взагалі не мав жодного стосунку до смерті брата Василенка.

Підозрюваний просто переплутав чоловіка зі своїм кривдником, який проживав у тому ж гуртожитку, що й загиблий будівельник.

За фактом вбивства почато кримінальне провадження. Відчайдушного месника допитують.

Нагадаємо, 28 жовтня у Сумах біля під’їзду власного будинку застрелили громадського активіста Олександра Іваніну. Він був одним із лідерів місцевого осередку "Правого сектору". Сталося це ввечері на очах у цивільної дружини хлопця.

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