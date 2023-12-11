Випадково вистрілила в сідницю: жінка принесла на МРТ вогнепальну зброю

Перед процедурою вона запевнила, що не має із собою металевих предметів.

У США жінка отримала вогнепальне поранення під час МРТ.

Про це пише Metro.

У червні 57-річна мешканка Вісконсина взяла до кабінету заряджений пістолет. Зброю притягнуло магнітом, коли увімкнули апарат. У результаті пістолет вистрілив пацієнтці у сідницю, як свідчать записи Управління контролю за продуктами та ліками.

У звіті про проблеми з використанням пристроїв, представленому страховою компанією жінки у липні, йшлося: "Пацієнтку привели до магнітної кімнати із прихованим залізним пістолетом. У процесі входу в канал ствол пістолета притягнувся до магніту і зробив одиночний постріл. Постраждала отримала вогнепальне поранення в область правої сідниці. Пацієнтка була оглянута лікарем на місці, який описав вхідний та вихідний отвори як дуже маленькі та поверхневі, що проникають лише в підшкірну клітковину".

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Незрозуміло, як жінці вдалося піднести пістолет до сканера, оскільки вона пройшла плановий огляд на наявність металевих предметів і підтвердила, що нічого подібного при собі в неї не було.

Після інциденту її доправили до лікарні, і пізніше вона повідомила, що одужала, йдеться у повідомленні.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) – це тип сканування, під час якого використовуються сильні магнітні поля та радіохвилі для отримання детальних зображень внутрішніх частин тіла. Сканер МРТ є великою трубкою, що містить потужні магніти, всередині яких ви лежите під час сканування. Пацієнти повинні зняти зі своїх тіл весь метал, а все, що входить до палати, ретельно контролюється, оскільки інакше гігантський магніт може притягнути предмети.

Нагадаємо, жінка зі шкірою, "як крила метелика", відверто розповіла про свою смертельну хворобу. Щоранку вона прокидається в пухирцях, настільки сильних, що прилипає до простирадл.

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