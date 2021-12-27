Випав голим з вікна: у Москві загинув російський націоналіст, який підтримував агресію проти України

Випав голим з вікна: у Москві загинув російський націоналіст, який підтримував агресію проти України

За попередніми даними, Єгор Просвірнін перебував у наркотичному сп'яніння.

Російський журналіст, колишній головний редактор забороненого в РФ націоналістичного сайту "Супутник та погром" Єгор Просвірнін загинув.

Про це повідомляють "Московський комсомолець", Telegram-канали Baza та 112.

Голий чоловік випав із вікна п'ятого поверху у центрі Москви. Поруч із ним лежав ніж та газовий балончик, які він нібито викинув перед падінням. Незабаром стало відомо, що це російський націоналіст Єгор Просвірнін. Йому було 35 років.

За попередніми даними, чоловік перебував у наркотичному сп'яніння. Сусіди розповіли, що весь день у орендованій квартирі, де жив Просвінін із сім'єю, була чутна сварка.

Вранці дружина навіть викликала поліцію, але потім заявила, що нібито все гаразд.

Telegram-канал 112 стверджує, що в момент падіння вдома була дружина. "Лента.ру" пише, що в момент події Просвірнін перебував у квартирі один. Передсмертну записку журналіст не залишив.

За даними ЗМІ, у квартирі слідчі виявили невідомі пігулки, які відправили на експертизу.

Хто такий Єгор Просвірнін

У липні 2017 року "Роскомнагляд" вніс сайт Єгора Просвірніна "Супутник і Погром" до списку заблокованих через "пропаганду ідей національної та релігійної ворожнечі". Сам загиблий націоналіст підтримував агресивну політику Кремля, захоплення Криму та війну на Донбасі, закликав до анексії Білорусі Росією.

Нагадаємо, що в Росії до 15 років в'язниці засудили історика Дмитрієва, який відкрив правду про терор в СРСР.