Випав за борт та потонув: у Росії загадково загинув топ-менеджер корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики

За офіційною версією поліції, російський високопосадовець, який займався розвитком авіаційної доступності Далекого Сходу, випав з катера на повному ходу.

У понеділок, 12 вересня, стало відомо про загадкову загибель у Приморському краї РФ директора з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Івана Печоріна.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу організації.

Нещасний випадок із високопосадовцем стався ще увечері в суботу, 10 вересня, в районі мису Ігнатьєва острова Руський. За офіційною версією російських поліцейських, Печорін випав з катера на повному ходу.

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Пошуки зниклого чоловіка на морі та узбережжі тривали два дні. До рятувальної операції залучили міських та крайових рятувальників МНС, пожежні формування.

Відомо, що Печорін брав участь у Східному економічному форумі, що відбувався у Владивостоці з 5 до 8 вересня.

Посадовець займався розвитком авіаційної доступності Далекого Сходу, включно з підтримкою пасажирських авіаперевезень, модернізацією інфраструктури аеропортів, будівництвом нових злітно-посадкових майданчиків. Брав участь у розвитку Єдиної далекосхідної авіакомпанії, створеної у 2021 році.

Нагадаємо, раніше голова ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов випав із вікна Центральної клінічної лікарні в Москві та помер.

А в селищі Ленінське Виборзького району Ленінградської області, виявили мертвим заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з питань корпоративної безпеки. Чоловіка знайшли у зашморгу

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