Випив багато пива і нічого не пам'ятає: в Угорщині українець намагався зґвалтувати жінку (фото)

Випив багато пива і нічого не пам'ятає: в Угорщині українець намагався зґвалтувати жінку (фото)

Підозрюваного затримали через два дні після вчиненого злочину.

В Угорщині 25-річний українець намагався зґвалтувати жінку. Він накинувся на місцеву жительку посеред вулиці, повалив її на землю, проте потерпіла вирвалась від нападника.

Про це повідомила поліція Угорщини.

Інцидент трапився біля залізничної станції Сілашлігет. Там 55-річна жінка вийшла із потягу та ґрунтовою дорогою йшла додому. На неї напав невідомий чоловік, який намагався зґвалтувати жінку. Потерпілій вдалось вирватись та втекти додому, вона викликала поліцію.

Угорська поліція два дні розшукувала підозрюваного. Згодом його затримали в місті Гедельйо. Ним виявився 25-річний громадянин України. Під час першого допиту чоловік спростовував свою причетність до злочину. Він розповів, що у той день їздив за покупками, а повернувшись додому, одразу заснув. Проте під час другого допиту чоловік зізнався, що випив у той день багато пива і погано пригадує про події. Він також пригадав, що пам'ятає жінку, яка лежала на траві, а він намагався із нею зробити "щось погане". Розслідування справи триває.

Нагадаємо, в Угорщині просто на полі помер 18-річний футболіст.

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