Виправдано чоловіка, який найдовше у світі пробув у камері смертників – його історія та фото

Його визнали винним 56 років тому.

Японський суд виправдав 88-річного чоловіка, який найдовше у світі пробув у камері смертників, після того, як встановив, що докази, використані проти нього, були сфабриковані.

Про це повідомляє ВВС.

Івао Хакамада, який провів у камері смертників понад пів століття, був визнаний винним 1968 року у вбивстві свого боса, його дружини та двох їхніх дітей-підлітків.

Нещодавно йому було надано право на повторний судовий розгляд через підозри, що слідчі могли підкинути докази, які призвели до його засудження за чотири вбивства.

Понад 50 років, проведені в камері смертників, тяжко позначилися на психічному здоров'ї Хакамади, а це означає, що він не зміг бути присутнім на слуханні, де нарешті було винесено виправдувальний вирок.

Справа Хакамади є однією з найдовших і найвідоміших юридичних саг Японії і привернула широкий громадський інтерес: у четвер близько 500 осіб вишикувалися в чергу до зали суду в Сідзуока.

Під час оголошення вироку прихильники Хакамади за межами суду вигукували "банзай" – японський вигук, що означає "ура".

Хакамада, який був звільнений від усіх слухань через погіршення психічного стану, живе під опікою своєї 91-річної сестри Хідеко від 2014 року, коли його звільнили з в'язниці і призначили повторний судовий розгляд.

Івао Хакамада з сестрою / Фото: Getty Images

Раніше він сказав інформаційному агентству AFP, що його боротьба за справедливість схожа на "боротьбу кожного дня".

"Щойно ти думаєш, що не можеш перемогти, шляху до перемоги немає", - сказав він.

Колишній професійний боксер, Хакамада працював на заводі з перероблення місо 1966 року, коли тіла його роботодавця, дружини і двох дітей були знайдені після пожежі в їхньому будинку в Шізуока, на захід від Токіо. Усі четверо були зарізані.

Влада звинуватила Хакамаду у вбивстві сім'ї, підпалі їхнього будинку і крадіжці 200 000 єн готівкою.

Хакамада спочатку заперечував, що пограбував і вбив жертв, але згодом дав зізнання, яке він назвав вимушеним, після побиття і допитів, що тривали до 12 годин на добу.

1968 року його визнали винним у вбивстві та підпалі і засудили до смертної кари.

Десятирічна юридична сага врешті-решт обернулася навколо одягу, знайденого в резервуарі з місо через рік після арешту Хакамади. Цей одяг, нібито забруднений кров'ю, був використаний для звинувачення.

Івао Хакамада / Фото: Getty Images

Однак протягом багатьох років адвокати Хакамади стверджували, що ДНК, вилучена з одягу, не збігається з його ДНК, що підвищувало ймовірність того, що речі належали комусь іншому. Адвокати також припускали, що поліція могла сфабрикувати докази.

Їхніх аргументів було достатньо, щоб переконати суддю Хіроакі Мураяму, який 2014 року зазначив, що "одяг не належав підсудному".

Після цього Хакамаду звільнили з в'язниці і призначили повторний судовий розгляд.

Тривалі судові розгляди призвели до того, що повторний судовий розгляд розпочався лише минулого року, а суд оголосив вирок лише вранці в четвер.

Хоча аргумент ДНК був відхилений, суддя визнав переконливим інший аргумент адвокатів – що червоні плями, знайдені на одязі, не могли бути кров'ю, оскільки кров не залишається червоною на одязі, зануреному в місо протягом року.

Згідно з рішенням суду від четверга, "слідчі сфальсифікували одяг, забруднивши його кров'ю", яку вони потім сховали в ємності з місо, повідомляє AFP.

Хакамада був визнаний невинним.

Івао Хакамада / Фото: Getty Images

Десятиліття ув'язнення, переважно в одиночній камері з постійною загрозою страти, тяжко позначилися на психічному здоров'ї Хакамади, за словами його адвокатів і сім'ї. Його 91-річна сестра Хідеко вже давно виступає за його звільнення. Минулого року, коли розпочався повторний судовий розгляд, вона висловила полегшення і сказала, що "нарешті з її плечей знято тягар".

Перегляд смертних вироків є рідкісним явищем в Японії – справа Хакамади є лише п'ятою в післявоєнній історії країни. Поряд зі Сполученими Штатами, Японія є єдиною країною G7, яка досі застосовує смертну кару, причому засуджених до смертної кари повідомляють про їхнє повішення лише за декілька годин до страти.

Нагадаємо, чоловік провів 37 років у камері смертників за вбивство, яке не скоював. Стало відомо, скільки грошей він отримав за помилку.

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