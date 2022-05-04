Виправдовування війни та поширення фейків: Британія запровадила нові санкції проти кремлівських пропагандистів та медіа

Виправдовування війни та поширення фейків: Британія запровадила нові санкції проти кремлівських пропагандистів та медіа

Велика Британії у середу, 4 травня, розширила список обмежувальних заходів щодо Росії та її громадян за агресію проти України.

Нові санкції означатимуть, що російські підприємства більше не зможуть отримувати вигоду від британських бухгалтерських, консультаційних та PR-послуг світового класу, на які припадає 10% російського імпорту в цих секторах.

Про це йдеться в пресрелізі британського уряду.

Як пояснює очільниця МЗС Британії Ліз Трасс, Росія в значній мірі залежить від західних сервісних компаній у виробництві та експорті промислових товарів, і сьогоднішні заходи ще більше посилять економічний тиск на економіку Путіна.

"Ведення бізнесу з режимом Путіна допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань по всій Україні. Урізання доступу Росії до британських послуг посилить тиск на Кремль і в кінцевому підсумку допоможе забезпечити невдачу Путіна в Україні", - сказала міністерка закордонних справ Британії.

Також Британія запроваджує санкції проти 63 фізичних і юридичних осіб із рф, багато з яких пов’язані з основними пропагандистськими медіа-організаціями Росії. У них будуть заморожені активи та їм буде заборонено в’їзд до Британії.

Міністр технологій та цифрової економіки Кріс Філп повідомив, що під санкції потрапили пропагандисти "Першого каналу". Цей канал відомий тим, що поширює дезінформацію в Росії, виправдовуючи незаконне вторгнення Путіна як "спеціальну військову операцію". П ід санкції потрапили військові кореспонденти, які приєдналися до російських військ в Україні:

Євген Піддубний, військовий кореспондент Всеросійської державної телерадіокомпанії

Олександр Коц, військовий кореспондент російської газети "Комсомольська правда".

Дмитро Стешин, російський журналіст, спеціальний кореспондент "Комсомольської правди".

Інші організації пропаганди, які підпадають під санкції:

Всеросійське державне телебачення і радіомовлення , велика державна телерадіокомпанія.

Інформаційне агентство InfoRos , яке поширює дестабілізувальну дезінформацію про Україну, ймовірно має зв’язки з російськими спецслужбами.

SouthFront, дезінформаційний сайт, який поширює неправдиву інформацію, що намагається виправдати вторгнення Росії до України.

Fundation Strategic Culture, онлайн-журнал, який поширює дезінформацію про вторгнення Росії до України, включаючи роль російських військ у вбивстві мирного населення в Бучі.

"Велика Британія продовжить тісно співпрацювати з соціальними мережами та союзниками для виявлення, викриття та протидії операції Кремля з дезінформації", - йдеться у повідомленні уряду Британії.

Як повідомлялося, у середу, 4 травня, очільниця Єврокомісії представила шостий пакет санкцій проти Росії за її військову агресію проти України. Серед обмежень - нафтове ембарго, відключення від SWIFT ще декількох російських банків, заборона державних інформаційних мовників РФ.

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