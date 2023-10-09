Випрошують їжу і гроші: у Європі іноземці видають себе за біженців з України, щоб отримати допомогу

Іноземці у Європі прикидаються українськими біженцями, аби отримати безкоштовні їжу, одяг, гроші чи будь-яку іншу допомогу.

Це помітив український письменник та викладач Андрій Курков, про що розповів у Facebook.

"Після івенту я йшов повечеряти і проходив повз ресторанчик, в який намагався увійти хлопець років 25-ти, а співробітник ресторану його не впускав", – розповідає Курков.

За йог словами, хлопець ламаною англійською пояснював, що він з України, голодний і просив безплатно поїсти.

"Я вирішив якось допомогти і зупинився. Сказав співробітнику, що я теж з України і можу перекласти, щоб хлопцю було легше пояснити свою ситуацію. Коли я звернувся до хлопця українською, у нього трохи перекосило рота. Він щось прошепотів зовсім іншою, але теж слов'янською мовою, і пішов геть. Тобто виявився зовсім не українцем. Я був трохи заскочений і пояснив співробітнику ресторану, що той хлоп не був українцем. Чоловік подивився на мене так, наче він це і сам знав", – каже письменник.

Оскільки спочатку всі подумали, що йдеться про росіянина, у коментарях Курков уточнив, що точно не зрозумів, якою мовою йому відповів псевдоукраїнець: чеською, словацькою чи однією з балканських.

У коментарях користувачі розповіли історії з власного досвіду, як іноземці, зокрема росіяни, вдають з себе українців.

"У мене рік тому була подібна історія у Варшаві. Якісь жінки балканської зовнішності йшли з табличкою, що вони біженки з України і просили гроші. Я у них спитав українською, звідки саме вони. Вони мовчки сховали табличку і швидко розійшлися в різні боки", – каже Віктор Хоменко.

"Коли я перебував в Німеччині на самому початку війни, знайома писала, що на вулиці зустріла досить молодого хлопця, який чіплявся до перехожих німців та німкень (переважно) та просив гроші на їжу, показуючи табличку, яку повісив на груди, що він українець. Знайома підійшла та почула, що він намагається спілкуватись з перехожими російською мовою. Вона спитала теж російською, чи може вона чимось йому допомогти.

Хлопець почув її, і вираз його обличчя геть змінився, і він спитав: "А вы что понимаете по-русски?". Тоді вона сказала вже українською: "А я й українською розумію!". Як тільки хлопець почув українську мову, він кинувся бігти геть від неї. То ж вона здогадалась, що він росіянин і просто просив гроші в німців під виглядом українця", – зазначає Олекса Танасієнко.

Нерідко зловмисники у Європі чинять шахрайські дії – збирають гроші нібито на ЗСУ, які потім привласнюють.

"В Варшаві і Вільнюсі (напевне, ще десь) на площах, де багато туристів, працюють підлітки, обгорнуті українськими прапорами, з ящичками на грудях, де пише про якісь міфічні збори на допомогу війську. Шахрайські шайки. На питання плутаються з відповідями. Найгидкіше, що в наших прапорах, від них усі відмахуються", – розповіла у коментарях голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

Деякі росіяни просто ганблять Україну, вдаючи з себе наших громадян.

"На початку року в Іспанії був випадок,коли дві сім'ї росіян видали себе за українців. Їх поселили у готелі, на повному забезпеченні. Через кілька днів понапивалися і дебоширили так, що власник викликав поліцію. Поліція викликала перекладача, перекладач зрозуміла, що має справу не з українцями", – додали у коментарях.