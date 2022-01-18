Випущені з КНДР балістичні ракети досягли п'ятикратної швидкості звуку: подробиці

Два снаряди з максимальною швидкістю 5 Махів пролетіли близько 380 кілометрів.

Дві балістичні ракети КНДР, випущені з аеродрому в Пхеньяні в бік Японського моря вранці в понеділок, 17 січня, досягли п'ятикратної швидкості звуку.

Про це із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомляє інформагентство Yonhap.

Як з'ясували південнокорейські військові, снаряди почергово випустили з Міжнародного аеропорту Сунан о 8:50 та 8:54 за місцевим часом. "Вони пролетіли близько 380 кілометрів на висоті 42 кілометри", - йдеться у повідомленні.

За даними інформованого джерела, ракети летіли з максимальною швидкістю 5 Махів, що вп'ятеро перевищує швидкість звуку.

Представник JCS на умовах анонімності припустив, що останні випробування зброї в КНДР спрямовані на підвищення її здатності послідовно запускати ракети з підвищеною точністю.

"Для отримання додаткової інформації, зокрема щодо намірів, що стоять за недавньою серією запусків балістичних ракет малої дальності з боку Півночі, розвідувальні органи Південної Кореї та США проводять докладний аналіз", - заявив співрозмовник видання.

Він підкреслив, що південнокорейські збройні сили мають "можливості як для виявлення, так і для перехоплення снарядів, що розглядаються, і постійно зміцнюють свою систему для реагування на них".

Також читайте КНДР вчетверте за місяць запустила невідомий снаряд у бік Японського моря

Щодо типу ракети, запущеної в понеділок, то JCS вивчає "різні можливості", зокрема снаряд КН-23, створений на зразок російської мобільної балістичної ракети "Іскандер".

Незабаром після останнього запуску Рада національної безпеки Південної Кореї провела екстрене засідання і назвала випробування зброї Північною Кореєю, що тривають, "украй сумними".

Окрім того, південнокорейське Міністерство об'єднання закликало Пхеньян не запускати ракети, а відновити діалог для досягнення миру та стабільності на Корейському півострові.

Також читайте КНДР з потяга запустила дві ракети у бік Японського моря: подробиці

Командування США в Індо-Тихоокеанському регіоні заявило, що йому відомо про "запуски балістичних ракет", заявивши, що остання подія "не є безпосередньою загрозою для особового складу чи території США" та їхніх союзників.

Нагадаємо, що снаряди приземлилися за межами виняткової економічної зони Японії. "Ми рішуче засуджуємо низку дій Північної Кореї, зокрема неодноразові запуски балістичних ракет, які загрожують миру та безпеці Японії, регіону та міжнародної спільноти", - заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.