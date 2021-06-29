Випускники спричинили COVID-спалах на Майорці і відправили понад п'ять тисяч людей на карантин

Випускники спричинили COVID-спалах на Майорці і відправили понад п'ять тисяч людей на карантин

Коронавірус поширився між відпочивальниками з усієї Іспанії і з-за кордону.

В Іспанії майже п'ять тисяч людей перебувають на карантині через спалах COVID-19 на Майорці, пов'язаний з випускниками, які відпочивали на середземноморському острові на канікулах.

Про це із посиланням на координатора надзвичайних ситуацій в МОЗ Іспанії Фернандо Сімона у понеділок, 28 червня, повідомляє The Associated Press.

За його словами, вечірки, під час яких підлітки святкували завершення вступних іспитів до ЗВО, створили "ідеальне живильне середовище" для вірусу, який поширився між відпочивальниками з усієї Іспанії і з-за кордону.

Зазначається, що іспанські органи охорони здоров'я занадто пізно зрозуміли, що масові гуляння призвели до спалаху COVID-19, тож коли молодь повернулася додому, по всій країні почали реєструвати нових хворих.

Після масового тестування випускників, в Іспанії підтвердили майже 1,2 тисячі пов'язаних зі спалахом на Майорці заражень коронавірусом. Нині підлітки, а також їхні контактні особи перебувають на карантині.

Тим часом у Фінляндії виявили сплеск випадків захворювання на COVID-19, пов'язаний з футбольними фанатами, які повернулися з Росії після матчів чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі.

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