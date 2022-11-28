"Випустив у себе п’ять куль": вдова російського полковника, який відповідав за мобілізацію, звернулася до Путіна

Наразі жінка просить у Путіна проконтролювати розслідування справи про смерть її чоловіка та "притягнути до відповідальності всіх причетних".

Вдова російського полковника Вадима Бойка з Тихоокеанського військово-морського училища у Владивостоці, якого призначили відповідальним за підготовку мобілізованих для участі у війні проти України, написала відкритий лист до очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє канал "Новости Владивостока".

У листі жінка каже, що після оголошення мобілізації в РФ її чоловік схуд на 15 кг, мучився безсонням.

Бойко відповідав за військову техніку та мобілізованих окупантів. За словами його вдови, полковник багато разів доповідав керівництву про те, що техніка несправна, а спорядження відсутнє.

За словами Юлії Бойко, її чоловіку погрожували відкрити проти нього кримінальну справу "про втрату і псування держмайна" на 100 млн рублів і конфіскувати його майно в рахунок боргу.

Юлія Бойко також не вірить у "самогубство" її чоловіка, тому що він "випустив у себе п'ять куль у кабінеті начальника Тихоокеанського військово-морського училища", тож сам вчинити це він би не зміг.

Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту Роберта Лансінга, Росія планує ліквідувати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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