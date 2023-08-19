"Випустив усіх демонів російського народу": експерт розповів, скільки росіян насправді підтримують Путіна

Експерт переконаний, що у Росії близько 30-40% громадян завзято підтримують Путіна, тоді як решта - схвалюють його дії пасивно.

Російський диктатор Володимир Путін у контексті війни в Україні діяв не від власного розуму — він фактично дотримувався усіх найбільш злісних запитів "глибинного" російського народу.

Таку думку висловив експерт Тарас Загородній в ефірі FREEDOM.

"Путін нічого нового не придумав. Путін фактично всією своєю політикою дотримувався запитів "глибинного" російського народу. Він випустив усіх тих демонів, які сидять у російському народі. Він потурав усім цим запитам... І цей же народ схвалює те, що він робить", - впевнений експерт.

За словами Загороднього, більшість росіян пасивно підтримують Путіна, а "мега активно" — близько 30-40 відсотків.

"Саме ось цей "глибинний" народ, заздрісний, готовий іти на знищення інших і тягне за собою інших. Тому що ті, хто пасивно підтримує Путіна, не готові на активний опір. Вони скоріше підуть підтримувати Путіна, теж помирати в Україні, тому що в них пригнічена воля", - вважає експерт.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що головна мета Росії у війні проти України — це остаточна ліквідація "українського питання". Він перелічив приховані методи знищення України, до яких вдається РФ вже десятки років.

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