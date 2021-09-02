Вирішила потіснити Святого Лазаря: на Кіпрі туристка з Росії залізла у саркофаг з мощами і застрягла (відео)

Жінка без дозволу вирішила побувати у саркофазі і одразу ж отримала за це покарання.
На острові Кіпр літня росіянка потрапила у курйозну ситуацію. Жінка вирішила спробувати, як воно лежиться у саркофазі з мощами Святого Лазаря, залізла туди і застрягла.
Про це повідомляє телеграм-канал Mash.
На кадрах видно, як жінку, яка залізла у саркофаг з мощами і застрягла, дістають щонайменше троє туристів. Силоміць допитливу туристку таки визволили із гробниці.
"Під час екскурсії в Ларнаці жінка вирішила потіснити мощі праведного Лазаря і забратися до нього в саркофаг. З головою поринути в стародавні таїнства не вийшло - вторгнення помітили гіди. В покарання за гріхи вона застрягла. Діставали всією тургрупою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Кривому Розі стався курйозний випадок. Діти гралися з мамою і пристібнули її наручниками до труби, а відкрити назад кайданки не змогли.