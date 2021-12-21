Вирішив гучно піти: у Росії працівник гіпермаркету покинув роботу і підпалив склад піротехніки

Вирішив гучно піти: у Росії працівник гіпермаркету покинув роботу і підпалив склад піротехніки

Затриманий поліцією палій пояснив свій вчинок тим, що йому “набридло там працювати”.

У вівторок, 21 грудня, в російському місті Томську сталася пожежа у найбільшому місцевому гіпермаркеті “Лента”.

Як повідомляє Telegram-канал Shot, осередком поширення вогню став відділ піротехніки.

“У томській “Ленті” — фальстарт святкування Нового року. Там гуркочуть салюти та феєрверки: горить відділ піротехніки”, - йдеться у підписі до опублікованого відео.

Вогонь поширювався дуже швидко, пожежі надали четвертий рівень складності, гасити її прибуло 24 спецавтомобілі.

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З приміщення гіпермаркету евакуювали близько 200 людей, за попередньою інформацією, постраждалих не було.

Винуватця пожежі невдовзі встановили. Ним виявився 33-річний працівник гіпермаркету, який лише два тижні, як влаштувався сюди на роботу. "Мені набридло там працювати! Я взяв на полиці "Уайт-спірит", облив піротехніку та підпалив", - пояснив він поліцейським.

Після підпалу він просто пішов додому, де його й затримали правоохоронці.

Палає один з найбільших гіпермаркетів в російському Томську | Новини світу

Нагадаємо, раніше в російському Санкт-Петербурзі згорів пришвартований корвет "Проворний". Вогонь надзвичайники гасили майже добу. За цей час полум'я знищило всю верхню частину судна.

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