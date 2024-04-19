"Вирішується доля війни": Туск звернувся до фермерів щодо блокування українського кордону

Польська влада не може допустити блокування переходів – незалежно від обґрунтування протестів.
Прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск закликав фермерів припинити блокування українського кордону. Він розповів про вкрай складну ситуацію, в якій опинилася Україна після останньої серії російських бомбардувань.
Відповідні висловлювання політика наводить "Польське радіо".
"Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни", – наголосив він.
Туск звернувся до всіх без винятку в Польщі, закликавши не робити нічого, що може зашкодити Україні. Наразі йдеться про ухвалення рішень для захисту польського кордону й прикордонних переходів, які мають статус критичної інфраструктури. Він повідомив, що уряд готовий надавати подальші форми допомоги тим, хто втратив частину своїх прибутків не з власної вини.
"Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту", – зауважив голова уряду.
Він також додав, що державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску. Водночас Туск не вважає, що в цьому випадку потрібні прямі заходи примусу.
Раніше стало відомо, що поляки заблокували ще два пункти пропуску на кордоні.
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