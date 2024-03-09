"Вирішуйте чортові проблеми!": німецький міністр накинувся з критикою на владу США

Міністр впевнений, що політики США повинні змінити свої підходи щодо вирішення проблем зміни клімату.
Голова Міністерства економіки Німеччини Роберт Хабек під час виступу перед студентами Колумбійського університету розкритикував політику Сполучених Штатів у сфері змін клімату.
Про це інформує BILD.
Він заявив, що керівництво США повинно вирішувати проблеми у сфері клімату вже зараз, а не перекладати це на наступні покоління.
"Вирішуйте чортові проблеми!" - сказав Хабек.
Міністр нагадав, що у США один із найвищих рівнів викиду CO₂ на душу населення у світі, а уряд Джо Байдена робить недостатньо для того, щоб змінити поточну ситуацію.
"Я чую багато розмов і знаю, що ваш уряд вирішив стати кліматично нейтральним, як Європа, до 2050 року. Але ви дуже далекі від цього. США не йдуть правильним шляхом", — підкреслив політик.
Хабек переконаний, що у цьому кліматичному балансі винні низькі ціни на енергоносії, тому мислення політиків має змінюватися за тими змінами, які відбуваються у світі.
"Політика — це не означає повторювати те, що ви вважали за правильне 30 років тому. Політик повинен мати справу з реальністю — такою, якою вона є", — резюмував Хабек.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нинішній лютий став найтеплішим за всю історію спостережень.
Крім того, ми раніше інформували, що NASA пропонує "заморозити" атмосферу Землі.
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