"Вирішуйте чортові проблеми!": німецький міністр накинувся з критикою на владу США

Голова Міністерства економіки Німеччини Роберт Хабек під час виступу перед студентами Колумбійського університету розкритикував політику Сполучених Штатів у сфері змін клімату.

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Про це інформує BILD.

Він заявив, що керівництво США повинно вирішувати проблеми у сфері клімату вже зараз, а не перекладати це на наступні покоління.

"Вирішуйте чортові проблеми!" - сказав Хабек.

Міністр нагадав, що у США один із найвищих рівнів викиду CO₂ на душу населення у світі, а уряд Джо Байдена робить недостатньо для того, щоб змінити поточну ситуацію.

"Я чую багато розмов і знаю, що ваш уряд вирішив стати кліматично нейтральним, як Європа, до 2050 року. Але ви дуже далекі від цього. США не йдуть правильним шляхом", — підкреслив політик.

Хабек переконаний, що у цьому кліматичному балансі винні низькі ціни на енергоносії, тому мислення політиків має змінюватися за тими змінами, які відбуваються у світі.

"Політика — це не означає повторювати те, що ви вважали за правильне 30 років тому. Політик повинен мати справу з реальністю — такою, якою вона є", — резюмував Хабек.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нинішній лютий став найтеплішим за всю історію спостережень.

Крім того, ми раніше інформували, що NASA пропонує "заморозити" атмосферу Землі.

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