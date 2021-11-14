Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
"Виривали з корінням": у Росії жителі повикорчовували пні у березовому гаю в пошуках 100$ від "Орла і решки"

"Виривали з корінням": у Росії жителі повикорчовували пні у березовому гаю в пошуках 100$ від "Орла і решки"

"Виривали з корінням": у Росії жителі повикорчовували пні у березовому гаю в пошуках 100$ від "Орла і решки"

borovik.by

Місцеві жителі дуже хотіли знайти гроші, заховані ведучим Тимуром Родрігесом.

У Росії у Казані знімання популярної програми "Орел і решка" змусило місцевих жителів перекорчувати  березовий гай. Все, через за традицією залишених 100$ від ведучого програми "Орел і решка".

Про це повідомляють "Казанські відомості".

Все відбувалося у березовому гаю, розташованому в Дербишках Радянського району столиці Татарстану.  Напередодні вийшов черговий випуск програми "Орел і решка", в якій ведучий Тимур Родрігес заховав пляшку зі $100 в одному з лісових пнів.

Місцеві, які подивилися випуск раніше, за часовим поясом Владивостока, вийшли "на полювання" вже вночі, решта - приєдналася вдень.

Бажання у жителів Казані віднайти заповітні 100$ було наскільки сильним, що, як повідомляє видання, вони викорчовували пеньки з корінням.

Чи були знайдені кимось такі бажані 100$, не повідомляється.

Нагадаємо, що столичному метро знайшли власника святкового пакунка.

Читайте також:

Наступна публікація