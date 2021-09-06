"Вирізали не ту дитину": хірурги помилилися та вбили двох близнюків в утробі матері

"Вирізали не ту дитину": хірурги помилилися та вбили двох близнюків в утробі матері

Лікарі ухвалили рішення врятувати життя здоровішого маляти, але під час операції припустилися помилки і перервали життя іншої дитини.

У британському Бірмінгемі хірурги під час операції з переривання вагітності переплутали немовлят, і замість того, щоб врятувати дитину, яка могла вижити, вбили двох.

Про це пише The Mirror.

Жінка була вагітна близнюками, але як виявилося, один з немовлят мав затримку розвитку, тобто не сформувався належним чином в утробі матері.

Лікарі ухвалили рішення врятувати життя здоровішого маляти, але під час операції припустилися помилки і перервали життя іншої дитини, в результаті чого померли обоє немовлят. Матері сказали, що її здорова дитина випадково померла в результаті невдалої операції. Зазначається, що таких випадків Англії всього траплялося близько 700.

Головна лікарка Бірмінгемського жіночого та дитячого фонду охорони здоров'я, доктор Фіона Рейнольдс заявила, що цей інцидент є "фатальною помилкою".

"На жаль, під час високоспеціалізованої внутрішньоутробної процедури у 2019 році, яка передбачала операцію в утробі матері, щоб відокремити та потенційно врятувати життя єдиному близнюку, який розділив плаценту, сталася фатальна помилка. Після цього трагічного випадку негайно було проведено повне та всебічне розслідування, і результати були передані родині разом з нашими щирими вибаченнями та співчуттями", - повідомила Рейнольдс.

Після трагічної помилки медики розробили новий протокол для зменшення ймовірності повторення такого інциденту.

Речник Королівського коледжу акушерів та гінекологів пояснив, що стан проблеми з розвитком в одного з близнят виникають приблизно від 10 до 20 відсотків вагітностей близнюками. Часто це трапляється, коли "один з немовлят не отримує достатньої кількості їжі через плаценту, щоб рости нормально".

"У найсерйозніших випадках вибіркове припинення може покращити шанси на виживання нормально вирощеного плоду за рахунок суттєво обмеженого росту однояйцевого близнюка", - пояснив він.

Нагадаємо, в Ізраїлі народилася дівчинка з близнюком у шлунку. Про те, що всередині дитини є нетипове утворення, дізналися наприкінці вагітності – планове УЗД показало збільшений живіт маляти.

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