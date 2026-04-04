Прапор Вірменії / © Associated Press

Реклама

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що Єреван може ухвалити рішення про вихід з ОДКБ і ЄАЕС, якщо Росія піде на підвищення ціни на газ для країни.

Про це повідомляє NEWS.am.

Про це Симонян сказав 4 квітня на брифінгу перед позачерговим засіданням партії «Громадянський договір», коментуючи зустріч прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і президента РФ Володимира Путіна.

Реклама

За словами спікера парламенту, подібні розмови між сторонами не є новими, а питання цін на газ чи інші товари обговорюються вже багато років.

Симонян заявив, що якщо буде ухвалене відповідне рішення, Вірменія «прийме своє рішення» і вийде як з ОДКБ, так і з ЄАЕС.

Водночас спікер вірменського парламенту наголосив, що не думає, ніби до цього дійде, оскільки після цього між лідерами двох країн відбулася «дуже хороша, продуктивна і плідна розмова».

За його словами, прем’єр Вірменії під час контактів із російською стороною озвучив позицію Єревана, а оцінки, які з’явилися з цього приводу в інтернеті, загалом збігаються з його баченням.

Реклама

«Ми нічого не робили проти Росії, нічого не робимо і нічого не будемо робити, але водночас захищатимемо інтереси Республіки Вірменія», — підкреслив спікер парламенту.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, який відомий тотальними фальсифікаціями виборів та жорсткою цензурою, помітно нервував під час зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії, яка відбулася в Кремлі 1 квітня. Очільник вірменського уряду Нікол Пашинян змусив 73-річного кремлівського диктатора буквально смикатись на стільці. Політик з усмішкою почав розповідати про переваги демократичного устрою. Пашинян під час зустрічі з Путіним наголошував, що у його країні немає політв’язнів, а соціальні мережі залишаються повністю вільними. Він також заявляв, що демократія для Єревана є принциповим питанням, навіть попри те, що частина громадян вважає рівень політичної активності надмірним.