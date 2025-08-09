Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Білому домі

Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду

У п’ятницю, 8 серпня, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали у Білому домі мирну декларацію за посередництва президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Білий дім, одним із головних положень документа є домовленість про транзитний маршрут між Азербайджаном та Нахічеванською автономією через вірменський регіон Сюнік. Його довжина становитиме близько 32 км і пролягатиме вздовж кордону Вірменії з Іраном.

Раніше Баку наполягав на створенні коридору, непідконтрольного Єревану, що було неприйнятно для Вірменії. Компромісом стала передача функцій контролю за транзитом приватній американській компанії.

У документі сторони заявили про готовність будувати «світле майбутнє, не затьмарене конфліктом минулого», на основі територіальної цілісності та взаємної відмови від будь-яких спроб реваншизму. Також підкреслюється важливість відкриття комунікацій для стабільності та розвитку регіону.

Вірменія співпрацюватиме зі США та узгодженими третіми сторонами для підтримки рамкової програми «Маршрут Трампа міжнародного миру та процвітання» (TRIPP) на своїй території.

Формат роботи нового маршруту у декларації поки що не прописаний.

Президент США заявив, що не просив називати маршрут на його честь, але назвав підписану угоду «великою честю» та підкреслив, що вона вирішує ключове питання між Баку та Єреваном. За його словами, домовленості «дозволять Азербайджану отримати доступ до Нахічевані за повної поваги суверенітету Вірменії».

Associated Press повідомляє, що ідею назвати маршрут на честь Трампа запропонувала вірменська сторона.

Сторони також погодилися звернутися до ОБСЄ з пропозицією завершити роботу Мінської групи, яка з 1999 року займалася посередництвом у врегулюванні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Раніше повідомлялося, що відносини між Росією та Азербайджаном загострились через крах впливу Кремля на Кавказі.

Ми раніше інформували, що Азербайджан більше не має залежності від Росії, тому Москва не зможе впливати на Баку.