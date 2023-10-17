Вірменія готова на підписання мирного договору з Азербайджаном до кінця року – Пашинян

Вірменія готова підписати мирний договір та врегулювати відносини з Азербайджаном до кінця року. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на теренах Європейського парламенту у Страсбурзі.

Про це пише "Радио Азатутюн".

Що відомо

За словами Пашиняна, слід продовжувати мирний порядок денний, адже регіону це вкрай потрібно. Лідер акцентував: Єреван готовий підписати мирний договір, який відображатиме принципи взаємного визнання суверенітету та територіальної цілісності один одного. Йдеться також про відкриття транспортних комунікацій.

Вірменська сторона, зазначає прем'єр-міністр, готова відкрити Мегрінську залізницю. При цьому наголошується, що не як екстериторіальний коридор. Зауважується і про побоювання, що питання так званого коридору президент Азербайджану Ільхам Алієв може зробити приводом для нового нападу на Вірменію та захоплення територій.

Так, Пашинян просить про підтримку у європейських парламентаріїв з метою встановлення миру у регіоні. "Формальні союзники Вірменії не допомогли у питанні вирішення проблем безпеки Вірменії та вірмен Нагірного Карабаху", – стверджує він. Зокрема, коли 100 тисяч вірмен бігли з Нагірного Карабаху до Вірменії внаслідок нападу Азербайджану, вони не лише не допомогли, підкреслює Пашинян, а й публічно закликали до зміни влади, тобто повалення демократичного уряду.

Пашинян оцінив останній напад Азербайджану на Нагірний Карабах 19-20 вересня та його наслідки як "етнічне чищення". Він зазначив, що на цей час 1016 громадян Вірменії вважаються зниклими безвісти.

Як відзначає лідер, зовнішня агресія, бездіяльність союзників, використання загрози нової війни чи гуманітарної кризи для того, щоб викликати внутрішні потрясіння у Вірменії, поставити під загрозу суверенітет, сформувати маріонетковий уряд, кілька разів був використаний проти Вірменії. Проте щоразу народ та демократія Вірменії рятували суверенітет та незалежність країни.

Пашинян акцентував, що Республіка Вірменія готова бути ближчою до Європейського союзу настільки, наскільки він вважатиме це за можливе.

Раніше йшлося про те що головним бенефіціаром будь-якого вторгнення Азербайджану на суверенну територію Вірменії може бути Кремль, який зараз сприймається в Єревані як головний зрадник вірменських інтересів у регіоні.

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