Вірменія і Азербайджан відновили бої: ситуацію на кордоні називають складною, в ОБСЄ занепокоєні

Вірменія і Азербайджан відновили бої: ситуацію на кордоні називають складною, в ОБСЄ занепокоєні

Повідомляється про загиблих вірменців.

На вірменсько-азербайджанському кордоні сталися бої: Єреван повідомляє про загиблих, Баку зауважує, що втра нема.

Про це повідомляє Telegram-канал Sputnik Армения.

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Про скількох загиблих і поранених йдеться, невідомо. Станом на 15:00 повідомлялося про чотирьох поранених. Видання з посиланням на Міноборони повідомляє, що залишено два бойові пости. Ситуацію на кордоні називають складною.

Вірменкьке Міністерство оборони аявило про нанесення Азербайджанській стороні великої шкоди в техніці та особовому складі."Підрозділи ЗС Вірменії також завдали противнику втрат у техніці та живій силі. Бої продовжуються, їх інтенсивність не знижується", - повідомляє військове відомство.

Своєю чергою, Міноборони Азербайджану заявило, що збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії у Кельбаджарському районі. Військове відомство наголосило, що втрат серед особового складу немає.

Тим часом, видання Радио Азатутюн пише, що інформація про дрібні зіткнення надходить вже два дні поспіль. Крім того, поширювалися повідомлення про те, що азербайджанські військові просунулися вперед. Втім, у Вірменії ці повідомлення спростовували.

До слова, вдень 16 листопада міністерства оборони обох країн опублікували заяви. У них звинувачують одна одну у провокаціях. З них випливає, що продовжуються взаємні обстріли, заокрема, з важкого озброєння.

Слід зауважити, що це перше серйозне загострення від середини літа 2021 року.

Своєю чергою, керівниця ОБСЄ Анн Лінде закликала негайно припинити ескалацію на вірмено-азербайджанському кордоні та висловила стурбованість ситуацією. "Висловлюю мою повну підтримку їх зусиллям і закликаю сторони до негайної деескалації та врегулювання питань, що залишилися", - написала вона у Twitter.

Нагадаємо, бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2020 року. Після інтенсивних зіткнень 9 листопада було прийнято угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни від 10 листопада. Після цього у Нагірному Карабасі було розгорнуто російський миротворчий контингент. В Азербайджані день перемоги у війні з Вірменією за Нагірний Карабах стало офіційним святом.

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